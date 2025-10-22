◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月２２日、美浦トレセン前走のオールカマーで８着だったコスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、新コンビの津村明秀騎手を背に３頭あわせを実施。デビュー前の新馬２頭を大きく追走すると、強めに追われて最先着を果たした。タイムも６ハロン８１秒１―６５秒１―１１秒５と速く、仕上がりは早くも