◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月２２日、栗東トレセンエプソムカップを勝ったセイウンハーデス（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、負傷療養中の幸英明騎手の代打を務める菅原明良騎手が美浦から駆けつけて追い切った。ＣＷコースでビヨンドザヴァレー（５歳オープン）を追走して外へ。直線もしっかりと追ったが、１馬身追いつかなかった