福岡市は11月から「噛（か）むこと」を通じて健康を守ろうという取り組みを始めます。福岡市の高島市長は10月22日の会見で「噛む活FUKUOKA」と銘打った取り組みを、11月から始めることを発表しました。11月25日から、市内の歯科クリニックで噛む力を無料で測定します。噛む力に応じて色が変わる「咀嚼（そしゃく）チェックガム」を使い、歯科医師や歯科衛生士が噛み方や食べ方について指導を行います。福岡市が65歳以上の市民4万人