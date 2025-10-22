長島の南隍城島海域に設置された養殖用ケージ。（煙台＝新華社配信）【新華社済南10月22日】中国山東省煙台市は230の島々があり、中でも最大の群島である長山列島（長島）は、陸地面積が59平方キロ、人口は4万1千人に上る。島々は豊かな自然に恵まれ、昔から「海上の仙山（仙人の住む山）」と呼ばれてきた。長島はここ数年、「国際ゼロカーボン島」の建設を推進し、世界の島しょ都市が気候変動に対応するための知恵と解決策を