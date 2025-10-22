１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌10月22日】中国甘粛省敦煌市では、コトカケヤナギ林が黄金色に染まり、秋の絶景を描き出している。見頃を迎えた林には、多くの観光客が訪れ、写真撮影を楽しんでいる。１８日、敦煌市鳴沙山・月牙泉風景区でコトカケヤナギを観賞する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１９日、敦煌市莫高鎮のコトカケヤナギ林で記念撮影する観光客。（敦煌