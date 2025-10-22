アイドルグループ「WEST.」の中間淳太（38）が21日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。台湾から日本に帰国後、感じたことについて語った。今回は「複数の国や地域にルーツを持つ人を指すミックスルーツ」をテーマに出演者たちがトークを展開。中間は「日本と台湾のハーフで6年間台湾に住んでいたことがあります。小学4年生から中学3年生まで。台湾の日本人学校なんですけど、台湾で生活し