共通ポイントサービス『Ponta』を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（東京都渋谷区）は、このほど「ファッション」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、好きなブランドは、全ての性年代で「ユニクロ」が1位となりました。【ランキング】ファッション好きが選ぶ「人気ブランド」ランキングを見る調査は、国内在住の10〜50代の同サービス会員1046人を対象として、2025年8月にインターネットで実施されました