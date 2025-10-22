2025年9月末、マルサ製菓（兵庫県朝来市）が1年2カ月ぶりに「ぽんせん」の製造再開を発表した。【写真】地元特産の岩津ねぎを用いた「サラダ岩津ねぎ味」ぽんせんは関西地方を中心に広く愛されている銘菓だが、2024年7月に製造機械の老朽化のため生産を中止。2025年2月の営業再開を目指していたが、なかなか製造機械の新調がうまくいかず一時は経営危機に陥っていた。Xの公式アカウント（@marusaseika_pon）が2025年7月に投稿した