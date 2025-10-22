赤ちゃんが、パパの手のひらの上で気持ちよさそうに眠る様子を撮影した動画がInstagramで話題です。動画に出てくるのは、生後2カ月の女の子ごんちゃん。安心しきったように眠るごんちゃんの表情に「あーー愛おしすぎます♡」「破壊力やばすぎる！！」と反響が寄せられています。【動画】生後2カ月赤ちゃん、パパの手のひらでスヤスヤ…大きなパパの手を抱き枕のようにして眠る小さなごんちゃん。パパの手のひらにすっぽり