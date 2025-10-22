日本維新の会との連立によって発足にこぎつけた高市内閣。論功行賞色もありつつ、高市氏とは距離のある議員も登用し、党内の各方面に一定の配慮を見せた人事となった。そのなかでも注目は、総裁選で高市氏に次ぐ2位となった小泉進次郎防衛相。未来の首相を目指すうえで経験を積むことが求められる彼にとっては、安全保障分野の重要ポジションだが、諸刃の剣ともなりそうだ。 〈画像〉進次郎大臣が4歳のときに撮った、父・純一郎氏