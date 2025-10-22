日本ゴルフツアー機構（JGTO）は22日、歴代会長で名誉会長を務めた海老沢勝二（えびさわ・かつじ）氏が、10月19日に享年91歳で死去したことを発表した。【写真】6月に死去した長嶋茂雄さんを追悼する石川遼海老沢氏は長年にわたり公共放送・NHKで会長を務め、放送界の発展に尽くした人物として知られる。2008年にはJGTOの理事に就任し、2012年から第6代会長として2期4年にわたり男子ゴルフ界を牽引した。在任中は幅広い人脈を生か