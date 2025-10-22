日本と米国。2つの“故郷”を持つ選手が、プロテスト合格を目指す25歳以下の選手が戦うマイナビネクストヒロインツアーに初参戦した。先週の15日に行われた「acom Ladies Cup」（千葉県・カメリアヒルズカントリークラブ）で、同じ志を持つ選手たちとの真剣勝負。「日本で出る試合を探していたときに友達が出ていたので、私も出ようかなって」。そう言ってニッコリと笑う表情には、明るい性格がにじみ出る。【写真】似てるかな？