普段着でもゴルフウェアでも、飽きのこないシンプルなデザインこそ時代に左右されない。ニューバランス ゴルフの新作〈ロングスリーブ カラーシャツ〉と〈ソフトシェル ワイドリラックスパンツ〉は、クラシカルさの漂うデザインながらモダンなカッティングやフォルム、そして機能的なディテールを盛り込んでいる。【写真】使いやすくて合わせやすい白シャツや黒パンツもアリ！スイングコーチの関浩太郎は「このニューバランスのポ