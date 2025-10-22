イオン九州は長崎市などでスーパーを展開する子会社の「ジョイフルサン」を来年3月に吸収合併すると発表しました。 ジョイフルサンは長崎市と時津町でスーパー10店舗を展開していますが、今年7月にイオン九州が完全子会社化していました。 イオン九州によりますと、「事業基盤の強化を図るとともに持続可能な企業として発展させる」として、来年3月1日に吸収合併するということです。 店名は年内から順