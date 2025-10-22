長崎大学は、被爆資料の保存に向けたクラウドファンディングで目標額を大きく上回る寄付があったことを報告しました。 長崎大学は原爆の被害を後世に伝える歴史資料として、 ▽日本最古の紙製人体模型「キュンストレーキ」 ▽「血染めの白衣」などを保存するためクラウドファンディングを行いました。 目標の800万円に対し、直接の寄付もあわせて約2490万円集まったということです。 長崎大学 永安 武 学長 「皆様に情