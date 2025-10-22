兵庫県尼崎市のクリニックで、２０代の女性患者に薬のようなものを投与して性的暴行を加えたとして医師が逮捕されました。準強制性交の疑いで逮捕されたのは、尼崎市の耳鼻咽喉科クリニックの院長・瀬尾達容疑者（６３）です。警察によりますと、瀬尾容疑者は５年前、自身のクリニックで当時２８歳の女性患者に、薬剤のようなものを投与して抵抗不能な状態に陥らせ、性的暴行を加えた疑いがもたれています。瀬尾容疑者は薬局