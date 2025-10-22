LPガスを取り扱う全国の販売店などが22日、大規模災害を想定した訓練を行っています。 訓練は、災害時にLPガスの安全な復旧作業を進められるよう全国の販売店などで作るＭａｒｕｉＧａｓ災害救援隊が22日、全国で一斉に行っています。 大村市の会場では、販売店6社から約30人が参加し、工具の正しい使い方や対策マニュアルなどを確認しました。 岩谷産業九州支社 長崎支店エネルギー課 加藤 亮治課長 「1年に定期的に1