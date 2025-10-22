史上初の女性首相に就任した高市早苗総理。２１日夜に発足した新内閣をめぐり、大阪の街では様々な声が聞かれました。（６０代女性）「女性初ということで誇らしいなと。昨日の会見とか見てたら期待しちゃおうかなと思いました」（７０代男性）「すごくしっかりされてるし政策能力も強いんで、すごくいいんですけど、楽しみ半分、不安半分な感じ」（３０代男性）「女性から見た目線でも、今までの歴代総理との違いは出る