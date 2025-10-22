俳優の西田尚美（55）が21日、自身のインスタグラムを更新。愛車との2ショット写真を披露し、別れを報告するとともに感謝の言葉をつづった。【写真】「こんな大きな車運転してるの？カッコいい」西田尚美＆6年乗った愛車の2ショット西田が乗っていた車は、イギリスの自動車メーカー・LAND ROVER（ランドローバー）が製造する高級SUV『DISCOVERY（ディスカバリー）』。投稿では、車に寄り添ったり、車内から顔を出して笑みを見