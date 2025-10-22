警視庁は22日、退職代行サービス「モームリ」の運営会社と提携する弁護士事務所など複数の関係先に弁護士法違反の疑いで家宅捜索に入りました。警視庁は退職代行サービス「モームリ」が利用者に提携する弁護士をあっせんし、キックバックを受け取っていたとして弁護士法違反の疑いで、運営会社の「アルバトロス」などに家宅捜索に入りました。「モームリ」は退職希望者を代行して勤務先に退職の意思を伝えるサービスで、累計で4万