熊本県内一のレタスの産地・苓北町では、冬レタスの苗の植え付けが最盛期を迎えています。 【写真を見る】今は4cmの「冬レタス」11月以降の収穫に向けて植え付け最盛期熊本県苓北町の特産品 苓北町では50戸あまりの農家が、約90ヘクタールで町の特産「冬レタス」の栽培に取り組んでいます。 「林田農園」の畑では、雑草防止と保温のため黒いビニールで覆った畝（うね）に4cmほどに生長したレタスの苗の植え付けが