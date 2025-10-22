猛暑の影響で、例年よりも遅れていたヘタにトゲがないナス「とげなし美茄子（びーなす）」の、本格的な収穫が愛知県碧南市で始まっています。 【写真を見る】｢とげなし美茄子（びーなす）｣収穫始まる ヘタにトゲがなく日持ちするのが特徴 猛暑で10日ほど出荷遅れる… 愛知･碧南市 「とげなし美茄子」は、ヘタにトゲがなくて皮のツヤやハリが美しく日持ちのする品種で、油との相性が良いことから、揚げ物や炒め物など