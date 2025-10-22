22日、木原稔官房長官が特命担当の内閣官房参与に任命された今井尚哉氏について記者からの質問に答えた。【映像】今井氏についてコメントする木原官房長官記者から今井氏の任命の狙いを聞かれた木原官房長官は「個別の人事についてのお答えは差し控える」とした上で「内閣官房参与人事については、本人の人格、識見、経験などを踏まえ、適切に行っている。その上で申し上げるとすれば、今井氏は（安倍内閣で）内閣総理大臣補佐