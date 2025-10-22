防衛省の中にあるエレベーターで男性職員が落下する事故がありました。男性は意識不明の重体です。【映像】防衛省内エレベーター事故10月22日午前9時半過ぎ、東京・新宿区の防衛省で「職員がエレベーター内に落ちてしまった」と119番通報がありました。捜査関係者などによりますと、作業車に乗った60歳の男性職員がエレベーターに乗ろうとしたところ、何らかの理由で1階から地下2階に落下したということです。男性は病院に