高市内閣が22日から本格始動です。新たに入閣した大臣らが初めて担当の官庁に登庁し、退任する大臣からの引き継ぎを受けるなどしています。初入閣の小野田紀美経済安保相は午前9時半過ぎに登庁し、内閣府の職員らの出迎えを受けました。小野田経済安保相は職員からの拍手に応え、繰り返し頭を下げていました。また、国交相に自民党の議員として約16年ぶりに就任した金子恭之国交相は、職員に笑顔を見せていました。財務省では職員