22日、木原稔官房長官が総理を含む閣僚等の給与について言及した。【映像】総理・閣僚の給与についてコメントする木原官房長官21日の高市総理の「首相を含む閣僚の給与について、国会議員歳費を超える給与を受け取らないよう法改正に取り組む」という発言について木原官房長官は以下のように述べた。「現時点において、特別職給与法で上乗せされている月額給与は総理の場合は月額115.2万円、大臣の場合は月額48.9万円だ。なお