トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、高市早苗首相木原稔官房長官は22日の記者会見で、トランプ米大統領が27〜29日の日程で来日すると発表した。滞在中、天皇陛下との会見や高市早苗首相との会談を予定しているとも説明した。首脳会談は28日で調整している。トランプ氏の来日は今年1月の第2次政権発足後初めて。来日形式は「公式実務訪問賓客」となる。首相とトランプ氏が対面で会談する初の機会となる。首相は北朝鮮の核・ミ