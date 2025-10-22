愛知県の大村知事は高市新総理に対し、物価高対策を最優先し、来年のアジア大会への財政支援を働きかける意向を示しました。 【写真を見る】“高市内閣”発足で愛知･大村知事 ｢まずは物価高対策｣ アジア・アジアパラ大会への財政支援についても働きかける意向 （愛知県・大村秀章知事）「まずは物価高対策・経済政策をしっかり取り組んでいただきたい。アジア・アジアパラ大会の国の支援、財政支援を総裁選時に明言しているので