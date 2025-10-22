J:COMは10月19日、「大学生と考えるSDGsアクション支援プロジェクト」の最終選考＆表彰式を開催した。このプロジェクトは、J:COMが取り組む「持続可能な地域社会づくり」の活動の一環として、次世代のチャレンジ支援を行うもの。今年度で2回目の実施となる。全国の大学生から“これから始めたい、もっと広めたい、地域課題の解決に取り組むアクション”を募集し、最終選考でベストアクションに選ばれたチームには、J:COMが総額100