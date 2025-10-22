自民党の新裁選で高市早苗氏が選出された。野党の足並みが揃っていないため、月内に召集される臨時国会で首相に指名される公算が大きい。保守的な政治姿勢で知られ、総裁選では積極財政による物価高対策を掲げた。 社会保障政策の初手としては物価高で深刻な赤字に陥った医療・介護施設を支援するため、公定価格の前倒し改定を表明している。ただ、それ以外の具体的な方針は現時点で見えていない。 医療や介護サー