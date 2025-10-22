名古屋高速の高針インターチェンジと吹上西インターチェンジの間の上下線が午前11時15分から通行止めになっていましたが、午前11時59分に通行止めは解除されました。 日本道路交通情報センターによりますと、通行止めは車両火災が発生したためだということです。