2023年、静岡市葵区で開催されていた夜店市に車で突っ込み来場者を殺害しようとした殺人未遂の罪に問われている男に静岡地裁は21日「懲役8年」の判決を言い渡しました。起訴状などによりますと駿河区丸子の無職の男は2023年8月、夜店市の会場に車で突っ込み会場にいた男女7人を殺害しようとした罪に問われています。21日の判決公判で静岡地裁の丹羽芳徳裁判長は「被告人の行為は、人を死亡させる危険性の高い行為」「被告人はそれ