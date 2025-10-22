降圧剤を毎日飲む人のリスク 降圧剤の薬を飲み続けることのリスクとして、私は脳梗塞の危険が高まると考えています。不整脈の人は脳梗塞になりやすい傾向がありますが、これは心臓内で血液を送る弁が痙攣することで血液が滞留し、塊（血栓）ができるから。 この塊が脳の血管を詰まらせることで脳梗塞が起きます。通常であれば心臓は血栓をつくらせないようポンプ作用を発揮し、流れを改善しようとします。 ところが降圧剤の中に