21日、静岡市で園児たちが消防の仕事を楽しみながら学ぶ「あつまれ！ちびっこ消防隊」が行われました。このイベントは静岡市幼年消防クラブが幼稚園児などに防火意識を高めてもらおうと行っているものです。静岡市消防局の消防広場で行われたイベントには、葵区内の園児らおよそ300人が参加し、放水などの消防の仕事を体験しました。消防車を相手にした綱引きではみんなで協力しながら、一生懸命 重たい消防車を引っ張った園児たち