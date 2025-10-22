２２日前引けの日経平均株価は前営業日比２３８円５０銭安の４万９０７７円５６銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億２６１８万株、売買代金概算は２兆８８２３億円。値上がり銘柄数は１３２５、対して値下がり銘柄数は２４６、変わらずは４３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は日経平均株価が反落となった。高市新政権への期待からここ急速に水準を切り上げてきた反動が出た形となっている。もっとも日