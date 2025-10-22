東京午前のドル円は１５１．４９円付近まで下落。高市首相の誕生による円売りが一巡し、円買いがやや優勢となった。週明けからの高市トレードの反動が現れている。ただ、来週の日銀金融政策決定会合で利上げは見送りとみられているなか、円高の動きは限定的。 ユーロ円は１７５．８５円付近、ポンド円は２０２．６４円付近、豪ドル円は９８．３０円付近まで軟化。 MINKABU PRESS