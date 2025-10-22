浜松市の名刹、方広寺で俳句と音楽を楽しむ、「奥山方広寺 観月の夕べ」が開かれました。訪れた人は美しい言霊の響きに酔いしれていました。今年で19回目となるこの催しは、俳句愛好者から寄せられた句の中から、俳人の西村和子さんらが選んだ優秀な作品を三原ミユキさんのボーカルで曲、詩として紹介するものです。会場の臨済宗大本山、方広寺の本堂には、俳句愛好者らおよそ400人が訪れました。優秀作品16点が発表されギタ