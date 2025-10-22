プロボクシングの三迫ジムは２２日、ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者の昼田瑞希（２９）＝三迫＝が１１月２２日（日本時間２３日）に米カリフォルニア州ロングビーチで、６度目の防衛戦に臨むと発表した。４戦連続で米カリフォルニア州での防衛戦となる昼田は、米国では初のメインイベントで同級２位のグロリア・ガジャルド（３０）＝メキシコ＝の挑戦を受ける。昼田は主催する米興行会社「３６０プロモーションズ」を通じ