日本最大級のコスプレイベント「acosta!（アコスタ）」が、11月22日（土）に「イオンモール日の出」（東京都西多摩郡）で行われる。関東のイオンモールでは初めての開催となる。 池袋を中心に全国42カ所で開催している、年間動員数30万人超を誇るコスプレイベント。コスプレイヤーとカメラマンが、撮影会や交流などを楽しめる企画となっている。 今回は施設の協力を得て、コスプレ姿のまま館内を回遊で