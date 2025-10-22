お笑いコンビ・コットンの西村真二が22日朝、自身のXを更新し、「まだ家を出てない人へ」呼びかけを行った。【画像】10・22いいなり冬に…コットン西村の“衣装予報”西村は「衣装予報士」を自称。この日、午前6時台の投稿で「今日はずっと11〜12℃と『信じがたいですが1日限定で冬になる日』です。※今日だけ師走です」と予報。「服は長袖シャツ＋薄手のカーディガン／Tシャツ＋スウェット＋トレンチコート／ナイロンパーカ