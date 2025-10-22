立憲民主党の斎藤嘉隆参院国対委員長は22日、自民党派閥裏金事件に関係した佐藤啓氏の官房副長官起用について「官邸と参院の連絡調整役としてふさわしいのか大いに疑問がある。こういう人事は遺憾だ」と国会内で記者団に述べた。