冷静でクリアな判断によるアガリは、周囲に点数以上のインパクトを与えた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第1試合でEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、終盤に両面待ちからシャンポン待ちへと変化し、これが大成功。ファンから「すごいつもった」「素晴らしいあがり」と絶賛を受けた。【映像】待ち変えがズバリ！亜樹の選択が光った見事なアガリこの日の試合は2時間26分という、8シーズン目を迎えたMリーグの中でも屈