¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤È¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÊ¼»Î¡á20Æü¡¢¥Ñ¥ê¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤«¤éÎò»ËÅª¤ÊÊõ¾þÉÊ¤¬Åð¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Î¸¡»¡Åö¶É¤Ï21Æü¡¢Èï³²Áí³Û¤¬¿ä·×8800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó154²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£»ö·ï¤Ï19Æü¤ËÈ¯À¸¡£4¿ÍÁÈ¤¬³«´Û¸å¤Î¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¤Ë´ÛÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²¦Â²¤é¤ÎÊõ¾þÉÊ¤¬½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥Ý¥í¥ó¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤«¤é¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥¤¥ä¥ê