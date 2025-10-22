世界遺産・佐渡島の金山で映像や音楽による演出が行われ、アートの舞台に生まれ変わっています。1万8千個もの電球で照らされた道遊の割戸が幻想的に夜空に浮かびます。10月17日から始まった佐渡島の金山の魅力と最先端アート技術が融合したプロジェクト「Pulse of Lives」です。空間演出を手掛けたのは世界的アーティストの蜷川実花さんをはじめとするチーム。蜷川さんの独特な世界観で切り取られた佐渡の