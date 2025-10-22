バイきんぐ・小峠英二がベンチャー企業のCEOとなって、AIの楽しさや可能性を追求する実験バラエティ『ガリベンチャーV』。本日10月22日（水）の放送では、料理初心者がAIの力を使ってプロの料理人に勝負を挑む「プロvsAI料理バトル」を展開するほか、“ROCK”なシェフが腕を振るう「ROCK本木社員食堂」企画に氣志團の綾小路翔が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！これまで、臼井拓水さん（デジタルハリウッド大学