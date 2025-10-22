アーチェリーを題材にした韓国のコメディ映画『Amazon Bullseye（英題）』が、『大命中！MEは何しにアマゾンへ？』の邦題で12月26日に公開されることが決定した。 参考：美味しいフライドチキンを悪用するのは許さない！『エクストリーム・ジョブ』の痛快さ 本作は、アーチェリーを題材にしつつも刑事がチキン店を開き繁盛させるという斬新な設定で、韓国で観客動員数1600万人超えの大ヒッ