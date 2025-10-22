定信と対立した蔦屋重三郎。定信の「出版統制令」、その「べらぼう」な真意とは（写真：星野パルフェ／PIXTA）「出版統制令」とは？NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で描かれた「出版統制令」は、松平定信による庶民文化への「弾圧」として知られている。しかし、本当にそうだったのか。『未完の名宰相松平定信』著者の大場一央氏が、その真の意味を探る。恋川春町の切腹は史実かNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華