昨夜（21日）高市新内閣が発足し、エリアからは参議院岡山選挙区選出の小野田紀美氏が初入閣しました。 【写真を見る】高市新内閣に初入閣した参議院岡山選挙区選出の小野田紀美氏経済安全保障担当大臣に就任外国人政策も きのう（21日）、第104代内閣総理大臣に高市早苗氏が選ばれました。新内閣で経済安全保障担当大臣に就任したのは、小野田紀美氏です。 小野田氏は瀬戸内市出身、参議院岡山選挙区選出の42歳で、法務大