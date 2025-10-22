（台北中央社）陳駿季（ちんしゅんき）農業部長（農相）は22日、緊急会見を開き、中部・台中市の養豚場のブタの死体からアフリカ豚熱（ASF）の陽性反応が確認されたと明らかにした。台湾でのASF疑い事例の発生は今回が初めて。農業部は今年5月末、フランス・パリで行われた国際獣疫事務局（WOAH）総会で、台湾が家畜伝染病、豚熱（CSF）の清浄地域に認定されたと発表。アジアで唯一、ASFや口蹄疫（こうていえき）を含む豚の三大感