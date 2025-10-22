これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆22日(水)これからの天気 だんだんと雲が薄くなってきて、午後は晴れ間のでるところが多いでしょう。 ただ、阿賀町や湯沢町はスッキリとしない天気が続きそうです。 降水確率は、各地とも20%以下となっています。 ◆22日(水)の予想最高気温 最高気温は、14～17℃の予想です。 昨日と同じくらいで、この時期としては低い